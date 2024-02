Liblikateadlane Jaan Viidalepp teenetemärgist: pean mõtlema, see on üsna ootamatu

Maaülikooli liblikateadlane Jaan Viidalepp (84) on näide sellest, kuidas lapsepõlves tekkinud uudishimust võib saada kutsumus kogu eluks. Nüüd on president ta elutööd tunnustanud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

«Ma pean mõtlema, see on üsna ootamatu. Suur tunnustus muidugi,» poetas Viidalepp hommikuse õnnitluskõne ja intervjuu küsimise peale tagasihoidlikult. «Praegu tegelen kollektsiooniga. On palju asju määramata, millele tuleb nimed alla panna. Aga see ei ole kuigi lõbus, kui kõrvalt vaadata.»