Hiina uusaasta algab Tartus teistmoodi kui Tallinnas

Mullu tervitati Tartus Pirogovi pargis Hiina uut aastat draakonitantsu ja trummi­sõuga ning valmistati origami stiilis jäneseid. Kui varem on Hiina kalendriaasta alguseks valminud jääskulptuur, siis viimasel paaril aastal on see tegemata jäänud. Põhjus lihtne: see on muutliku ilma tõttu liiga riskantne.