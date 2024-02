Video ⟩ Tõnu Runnelit rõõmustas, et koos temaga sai presidendilt teenetemärgi ta ema

Suure au osaliseks saamine on talle meelepärane, kuid veel rohkem rõõmustas teda, et sama tunnustuse sai presidendilt seekord ka tema ema Katre Runnel, kes on luulehuvilistele ja muidu raamatusõpradele tuntud rohkem kui Katre Ligi. «Tema sai teenitult,» ütles Tõnu Runnel. «Ta on Eesti Mõtteloo sarja toimetanud umbes 30 aastat.»