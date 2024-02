Endine riigikohtunik: see kindlasti pole hommik nagu iga teine

Tampuu töötas kohtunikuna 30 aastat. «See on pikk aeg, misjärel sain välja teenitud aastate pensionile minna 60-aastaselt,» rääkis Tampuu. «Läbisin kõik kohtuastmed. Alustasin Tartu linnakohtust, siis olin ringkonnakohtus ja 20 aastat riigikohtu tsiviilkolleegiumis. Igas kohtuastmes on omad eripärad, aga riigikohtus peavad olema head teadmised, kuidas seadust tõlgendada ja võimalikult ühetaoliselt. See on huvitav aeg olnud.»