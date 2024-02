Presidendi autähe kavaler Merike Kiipus tundis vabariigi hõngu juba sügaval nõukaajal

Teeneka raamatukogutöötaja võttis tänane uudis esialgu keeletuks, sest ta ei osanud teenetemärki kuidagi oodata. «See tuli täieliku üllatusena,» ütles Merike Kiipus. «Esimene sõnum tuli mulle klassiõelt ja mõtlesin, et mida see üldse tähendab. Kui internetist oma nime otsima hakkasin, siis nägin, et ongi nii.»