Teenetemärgi saanud töötukassa juht on oma kodukoha tuleviku suhtes optimist

Meelis Paavel tänab viisakalt teenetemärgi saamise puhul laekunud õnnesoovide eest ning sõnab tagasihoidlikult, et tunni jooksul on häid soove kogunenud omajagu. Kuigi Paavel on üle kahekümne aasta töötukassa juhtkonnas olles tööpostil Tallinnas, on tema kodu endiselt Jõgeva ja Tartu vahel Palamusel.

«Mul on hea meel näha, et minu kodutänav elab, siia on kolinud uusi asukaid, noori peresid, on ehitatud uusi maju,» kummutab Paavel müüdi, et elu maal on hääbumas. Tal on Palamuse üle hea meel ka seetõttu, et endiselt töötab seal kool, olemas on lasteaed, mida peetakse Eesti üheks moodsaimaks, kohalikku kultuuri kannab edasi kihelkonnakooli muuseum. «Olen Palamuse tuleviku suhtes optimist,» lisab ta.