VIDEOLUGU ⟩ Sõjas peaaegu kummuli keeratud maamärk teenib inimesi tänini

Teises maailmasõjas proovis taganev Saksa vägi elevaatori mahuteid vastu taevast lasta, aga need vajusid üksnes viltu ja sikutati hiljem enam-vähem omale kohale tagasi.

Enamiku tartlaste jaoks on raudtee lähedal Väikses kaares kõrguv elevaator sedavõrd harjumuspärane ehitis, et sellele ei oskagi erilist tähelepanu pöörata. Ometi on tegemist mitmes mõttes väga tähelepanuväärse tööstushoonega.