VIDEO ⟩ Presidendilt Valgetähe V klassi ordeni pälvinud bioloog Sulev Kuuse hindab kõrgelt koostööd

Raske öelda. Mida vanemaks inimene saab, seda rohkemate asjadega ta ju tegeleb. Rakubioloogia õpik on vast see põhiline, ma arvan. Selle me professor Toivo Maimetsaga koostasime, president on ju samuti bioloog otsapidi ... Aga võibolla on siin natuke ka see kunstinäituste asi taga, ja mis iganes, neid teemasid on ju palju, millest võiks rääkida, aga see on nüüd ikka tõeliselt üllatus.

Mis see peamine asi on, mis teiesugust teadlast tegutsemislainel hoiab?

Vast ongi see, et erinevate asjadega tegelemine. Ma olen kunagi olnud suur matkamees ja praegugi kisub matkama. Et kui võimalus oleks minna, siis läheks igale poole, aga seda aega ei ole lihtsalt. Et sport, kultuur ja kõik need asjad hoiavad elus.

Ja väga huvitav asi, millega me siin kunstnik Kärt Summataveti eestvedamisel tegeleme, on ülikooli teadusmajade kunstiprojektid. Et kunst ja teadus kokku viia. Selle nimel tasub samuti pingutada, et siis teistel oleks ka võimalik meiega kaasa tulla ja liituda. Koostöö, see on elus kõige tähtsam.