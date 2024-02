Nädala lõpuni kehtib Eestis ulatuslik droonilennu keeld

Transpordiameti veebist leitav droonikaart kuvab, et droonide lennukeeld kehtib suurel osal Lõuna-Eestist: katab nii Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa kui jõuab osaliselt ka Jõgeva- ja Viljandimaale. Ka näitab kaart, et keeluala laieneb üle idapiiri. See aga ei vasta tõele.