Põhikooli suured lennud panevad Petersoni gümnaasiumi paisuma

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium on direktor Merike Kaste sõnutsi kunagi arengukavasse kirjutanud, et paralleelklasse on seitse, aga nüüd oli erakorraliselt vaja võtta kaheksa kümnendat klassi, sest mullu oli katsetel väga palju õpilasi. Ka tänavu on plaanis kaheksa ja järgmisel aastal suure tõenäosusega üheksa paralleelklassi. See teeb üle 300 uue gümnasisti.