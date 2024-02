Äärelinnas kõrguvad lumemäed võivad rikkuda puhta joogivee

Variku linnaossa Voolu tänavale veetud lumemägedest on silmagagi näha, et puhas see kraam kindlasti ei ole. Kas must lumi on ka kuidagi ohtlik, reostab salvkaevu või jõuab elumajadeni, see selgub kevadel, kui mäed sulama hakkavad.

Foto: Kristjan Teedema