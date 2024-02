Lisaks kontorile teisel korrusel ning töökojale ja suurele kesklaole esimesel korrusel avas jaanuari esimesel tööpäeval uksed esinduspood. Sisse astus Vara elanik Kalev Torokvei ja istus konsultantide leti ette. Ta rääkis, et on tarvis põlveortoosi ja et otsis ITAKi üles ortopeedi soovitusel, sest uue hoone juures on väga hea parkida – auto saab jätta peaaegu ukse ette. Mõni minut varem oli konsultant Helen Kelpmanil tarvis tutvustada ühele prouale liikumist kergendavaid vahendeid.