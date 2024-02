Tartu linn müüb enampakkumisel kortereid

«Enamik müüki minevatest korteritest asub korteriühistutega puitmajades. Arvestades, et korterid ei vasta selliste eluruumide nõuetele, mida vajame eluaseme teenuse osutamiseks, on linnal otstarbekas need eluruumid võõrandada,» selgitas linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.