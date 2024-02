Elvi Tuisk: arhitekti autoriõiguste eiramisel on oma hind

Arhitektist teeb autori tema loominguline panus loodavasse objekti – kui arhitekt kujundab objekti, tehes vabu ja loomingulisi valikuid, on tal automaatselt autoriõigused oma teosele. See tähendab, et arhitekti loodud hooned, sisekujundused ja maastikud on autoriõigusega kaitstud ning arhitektil on õigus otsustada nende kasutamise ja muutmise üle.