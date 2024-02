Hans Markus Kalmer: kus on üksmeel, seal on alati ka võit

Alexander Kahro, Martin Holberg, Alexander Balin, Aleksander Raav, Artur Hendrikson ja Mihkel Mattin – need nimed ei ütle tõenäoliselt esmakuuljale midagi. Kuid olen kindel, et mu vennad korp! Vironiast teavad, et need kuus meest langesid Vabadussõjas. Neli neist oli käsil alles esimene ülikooliaasta, kui haarasid relvad, et seista eestluse eest lahinguväljal. Selmet võtta kuulda soovitust minna maapiirkondadesse agiteerima vabatahtlikult rahvaväkke astuma, oli meeste kirg seista eestluse eest niivõrd suur, et mindi kohe rindele.