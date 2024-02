Suusarajad on maratoni eel heas seisus

Tartu suusamaratonini on jäänud paar nädalat, nii on käes viimane aeg otsida suusad välja ja rajale minna. Kuigi vahepeal oli suur sula ja ilm on heitlik, leidub Tartus ja siin lähedal heas seisus radu ning jätkub ka nende kasutajaid. Näiteks Tähtvere spordipargis oli pühapäeval rajal hulga suusatajaid.