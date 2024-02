Nagu mullu, on ka tänavu võistluskavas 60 meetri sprint, mis peakorraldaja sõnul võiks olla ka üks tasavägisemaid alasid.

Kolmapäeval astuvad kergejõustiklased võistlustulle Tartu ülikooli spordihoones 12. Martin Kutmani mälestusvõistlustel, mis seekord on läbinud ka paar muudatust.

Uuenduste kõrval on eelmiste võistlusega sarnane see, et sellel osalevad mitmed tipud, näiteks teeb hooaja avastardi kümnevõistleja Johannes Erm.