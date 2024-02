Kiriku saaliosa on veel renoveerimata, kuid torniossa ehitati teenistuste tarbeks kabel. Terve torniosa on saanud seest ja väljas täiesti uue näo ning ka lifti, mis lastele sedapuhku palju elevust pakkus.

Esimesele teenistusele oli kohale tulnud üle kolmekümne inimese ning hea sõnaga meenutati ka neid, kes on remondile siiani kaasa aidanud. Maarja kirik hävis 1941. aasta suvel ning sellest ajast saadik pole kogudus kirikus tegutsenud. Nüüd, 83 aastat hiljem on see taas võimalik.