Tartlane teenis tunnustuse panuse eest noortevaldkonda

Auhinnad kätte andnud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et iga tegu, iga päev ja iga tund noortele ja noortega on tunnustust väärt. «Eesti noortega töötavad inimesed, noorsootöötajad, huvihariduse õpetajad on maailmas ühed professionaalsemad, meie noortevaldkond on eeskuju paljudele Euroopas ja kaugemalgi,» sõnas minister.

Mariliis Maremäe on Project Spirit MTÜ asutaja ja koolitaja ning ka Tartu rakendusliku kolledži kutseõpetaja. Noortevaldkonnas on ta tegutsenud aastast 2010, kui aitas luua Tartu valla noortevolikogu. Aastal 2014 lõi ta koos noortega MTÜ Project Spirit, mille eesmärk on toetada noorte omaalgatust ja aktiivsust.

Tartu noorte töömaleva juures toodi esile, et maleva tegevus aitab aasta ringi ellu viia noortest ja rühmajuhtidest koosnev maleva aktiiv. Järjepidevus malevakorralduses tagab malevahuviliste noorte järelkasvu, mis omakorda toetab malevatraditsioonide kestmist ja aitab tekitada kogukonda noortest malevahuvilistest, kes jagavad malevavaimu ka eakaaslastega.

Tartu noorsootöö keskuse direktor Margit Kink ütles, et malev on ühe noore elus väga oluline verstapost. «Mida varem saab noor töökogemuse, seda väiksem risk on tal sattuda NEET-noore staatusesse. Seega on malev maailmas ainulaadne meetod, kuidas ennetada noorte väljajäämist haridusest ja tööturult,» selgitas ta.

Kõik tunnustuse saajad Aasta noorsootöötaja: Evely Pajula, Valdeku noortekeskuse laste- ja noortetöö juht Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses: Margit Mikk, Kose huvikooli kunstiosakonna õppejuht ja kunstiõpetaja Pikaajaline panus noortevaldkonda: Mariliis Maremäe, Project Spirit MTÜ asutaja ja koolitaja, Tartu rakendusliku kolledži kutseõpetaja Aasta noortekeskus: Toila valla noortekeskused Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja: Viimsi muusikakool, Viimsi kunstikool, Viimsi teaduskool Aasta noorteühendus või noorte osaluskogu: Jõelähtme valla noortevolikogu Aasta noortemalev või -laager: Tartu noorte töömalev Aasta noore tegu: Emil Aništšenko ja Võru HUUB Aasta noortesõbralik kohalik omavalitsus: Viljandi vald Aasta noortesõbralik või nutikas tegu: Tallinna noortekeskuste teenusmudel Aasta noortevaldkonna sõber: Eva Liisa Kubinyi ja EKA tootedisaini osakond Allikas: haridus- ja teadusministeerium