Estiko kavandab Puidu tänavale ärihooneid

Ettevõte soovib praeguse hoone lammutada ning asemele rajada kuni viis kolmekorruselist hoonet. Estiko grupi kinnisvarasektori arendusjuht Sven Saar selgitas, et stock-office'i tüüpi ärihoonetes on võimalik ühendada kauplus, kontor ja ladu.

«Selline mitmeotstarbeline lahendus on paljudele ettevõtetele kõige sobilikum,» lausus ta. «Taolisi ärihooneid on Estiko arendanud näiteks Riia tänava lõpus.»

Lisaks ärihoonete ehitamisele on kavas krundi juurde välja ehitada ringliiklus ja ühendada ala kahest kohast Puidu tänavaga. «Logistiliselt on Puidu tänava krunt väga hea. Suured autod saavad hästi ligi ning see asub Tallinna-Tartu maantee läheduses,» rääkis Saar.