PILDID ⟩ Tantsu- ja laulupeo korraldajad käisid tartlasi tervitamas

Järgmise aasta suvel toimuv laulu- ja tantsupidu «Iseoma» toob endaga kaasa palju uut, aga au sees hoitakse ka traditsioone. Nagu suurtel pidudel ikka on ka järgmisel suvel kaks laulupeo kontserti, millest esimese läbivateks märksõnadeks on murded, murdumine ja aeg. Esimesel päeval toimuval kontserdil on esindatud kõik Eesti murdepiirkonnad.