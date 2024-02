VIDEO ⟩ Tõrvikurongkäigule tõi osalejaid isamaalisus ning ühtehoidvus

Rahva kogunedes tervitati vanu tuttavaid, uuriti üksteiselt kuidas vahepeal läinud on ning sooviti üksteisele häid soove Tartu rahu aastapäeva puhul. Mõni minut enne rongkäigu algust teatas EKRE juhatuse liige ja Tartu ringkonna esimees Silver Kuusik, et soovijatel on võimalik võtta endale tõrvikud ning nõnda rongkäik algaski.