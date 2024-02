«Me elame vabas Eestis, elame paremini, kui kunagi ajaloos eestlased elanud on, ja selle põhjuseks on see, et meil on vabadus ise otsustada,» lausus minister Kristina Kallas. Ta lisas, et kui Tartu rahu poleks toona sõlmitud, võinuks Eesti Vabariik jääda pelgalt viivuks ajalookirjutistes.