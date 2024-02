Timmi on suur, sõbralik ja väga energiline. Varjupaigas on ta kodu oodanud kaks ja pool aastat.

Kuidas aidata koduta loomi? Võib minna nende varjupaika ja mõni endale taotleda või nende heaks annetada raha või nendega jalutamas käia või ... Hugo Treffneri gümnaasiumi 12c klassi õpilane Anastasiia Pershko on leidnud oma võimaluse, nimelt on ta maalinud varjupaiga koertest portreed näituseks, mis praegu on paar viimast päeva Annelinna raamatukogus ja seejärel leiab üheks kuuks koha TÜ raamatukogu kolmandal korrusel.