Jäätmejaamadesse hakkavad tekkima väiksed raamatukogud

Ent raamaturiiuleid leiab ka linna jäätmejaamadest. Näiteks Ropka tööstusrajoonis Selli tänava jäätmejaamas on klienditeenindaja Olev Margens raamatuid päästnud nii kaua, et paljud teosed on tal endal juba ammu loetud ning ta oskab kirjandust soovitada nagu vilunud raamatukogutöötaja.