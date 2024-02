Lammutada on lubatud rööbaste vahel olevad hooned aadressiga Vaksali 12a. See ala koos hoonetega kuulub riigile, kuid 2006. aastal, kui Edelaraudtee tegutses, sai krundi hoonestusõiguse ja taristu kasutamise õiguse viiekümneks aastaks koos pikendamise võimalusega AS Ühinenud Depood, mis nüüd kannab nime AS Go Craft.