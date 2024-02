Juhtkiri ⟩ Jalakäijad libedalõksus

Kõnniteede hooldus on osalt linna, osalt majaomanike õlul. Vajakajäämisi on paraku mõlemal pool. Kuidas näiteks saab nii olla, et kõnniteed Atlantise juures uhiuuel promenaadil on üks suur liuväli. Ujula tänava kergliiklustee on neil päevil graniidisõelmeid näinud, aga need on jäässe sulanud. Vähe on sellest, et tööd on tehtud, keerulisema ilmaga tuleb järelikult sagedamini teha.