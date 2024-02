Aet Rebane: ei, ma ei jäta Marja-Lubja silla vajalikkuse üle jonnimist

Ma ei jäta kasutamata ühtki võimalust, et meelde tuletada, kui väga oodatud see sild on. Olen kuulnud argumenti, et see pole prioriteet, kuna kummalgi pool jõge pole tõmbekeskust. Umbes nagu inimesed ületaks sildu ainult selleks, et käia ühest tõmbekeskusest teise. Ausõna, ühtki teist silda ei kasutata ka ainult selleks, et jõuda täpselt teisel pool kallast asuvasse tõmbekeskusse.