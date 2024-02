Praegu on käsil eeluurimine, mille käigus kogutakse tõendeid, kuulatakse üle mullu 23. novembril sündmuskohal kinni võetud kahtlustatav ja tunnistajad, selgitas Lõuna ringkonnaprokurör Anneli Hinto.

Lisaks on selles kriminaalasjas määratud mitu ekspertiisi. Pärast tapmist oli kahtlus, et ründaja ja ka tapetu võisid olla narkojoobes. Üsna pea sai selgeks, et noa käiku lasknud 17-aastane noormees oli kaine, kuid tapetud noore mehe joobe asjus pole praeguseni selgust. «Paraku ei ole ekspertiisiakte politseile veel laekunud,» märkis prokurör.