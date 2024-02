Täna algas toiduelamuste kuu «Maitsev Tartu»

Toidunautijate oodatud «Maitsev Tartu» toimub juba kümnendat korda ning ehkki ettevõtmise põhiolemus on ajas samaks jäänud, on traditsiooni siiski pidevalt edasi arendatud. «Sel aastal pööratakse varasemast rohkem tähelepanu eritoiduliste jaoks kohandatavatele menüüdele. Lisaks põhimenüüle on enamik restorane välja töötanud ka taimse või täistaimse sobitatud variandi,» kommenteeris toidu- ja teenusmajanduse valdkonnajuht Marilin Kroon.