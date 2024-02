Igavikuteele läks mitmete tuntud näitlejate mentor

Jõgevalt sirgunud näitleja ja stsenarist kirjeldas, et Lianne Saage-Vahur oli inimene, keda oli noortele hädasti tarvis. «Ta tõi noorte ellu uued teemad, väärtused ja huvid. Jõgeval ju teatrit ei olnud, ega me teatrist siis suurt midagi teadnud,» meenutas ta. Ja siis, tänu Saage-Vahuri loodud kooliteatrile avanes Jõgeva noortel võimalus käia festivalidel, saada osa kultuurist, näha elu teisiti. «See kõik juhtus tänu Liannele, ta on olnud minu jaoks väga-väga oluline inimene,» tõdes Algus.

Tema panus Jõgeva kultuurielu arengusse on olnud hindamatu. «Pole kultuurilises vaates suuremat sündmust kui kooliteatrite festivalid ja luulepäevad, see on väga võimas, mida ta on teinud Jõgeva jaoks,» ütles Algus.