Tartu vallavalitsus otsib lastele kohti erahoidudest

Tartu vald on üks kiiremini arenevaid ja kasvavaid omavalitsusi Eestis, sestap on ka lasteaiakohtade järgi vajadus Tartu vallas pidev. Eelkõige napib vallal lastehoiu- ja -aiakohti just Raadi ja Kõrveküla piirkonnas ning selleks, et pakkuda piirkonna peredele võimalust lastehoiuks või eralasteaiaks, soovib vallavalitsus kutsuda koostööle lastehoidude pidajaid. Eelistatud on Tartu vallas asuvad teenusepakkujad, kolmapäevase seisuga on vajadus Raadi piirkonnas 100 lastehoiu koha järgi.