Spordimuuseum tõi külastajate ette aastaid peidus olnud Eesti spordi suurkujud

Näitusele on valitud kümne tuntud Eesti sportlase portreeskulptuuri, mille materjalidest on esindatud kips, pronks, graniit ja šamott. Samuti on näha ka mitmeid valmistamistehnikaid, alates pronksivalust ja patineerimisest kuni kipsi vormimiseni välja. Ehk teisisõnu valmis muuseumi keldrigaleriis justkui ajatelg portreeskulptuuridest, selgitas näituse kuraator Maris Mägi.