Tartu saab rattavõrgustiku arendamiseks toetust ja annab rattaparklate rajamiseks raha

«Arukalt planeeritud ja ühendatud teedevõrgustik annab võimaluse kasutada turvaliselt liikumiseks ka säästlikumaid transpordiviise. Suuremaid linnu ümbritsevad omavalitsused saavad toetust näiteks jalgratta- ja jalgteede, jalgrattaparklate, aga ka jalgrataste parkimismajade rajamiseks,» sõnas kliimaminister Kristen Michal. Minister lisas, et meede on suunatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadele, kus on suurim transpordikoormus ning CO2 jalajälg.