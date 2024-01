Eesti kirjandusmuuseum tunnustas sõbra auhinnaga teatrit Must Kast

Eesti kirjanduse päeval selgus, et kirjandusmuuseumi sõbra auhinna saab sel aastal teater Must Kast. Põhjuseks on lavastus «Lilli», mida on nimetatud nii meie kaasaegseks kangelaseeposeks kui ka räppmuusikaliks. Selle peategelaseks on ärkamisaegne naiste õiguste eest võitleja, haridustegelane, kirjanik ja ajakirjanik Caroline Suburg, keda kutsuti Lilliks.