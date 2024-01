Vaatenurga küsimus. Kas Tartu 2024 avamisele kulunud miljon on palju või parasjagu?

Suurte meelelahutusürituste, kontsertide ja etenduste eelarvete võrdlemine ja hindamine on keeruline, sest need erinevad sõltuvalt sündmuse olemusest nii mahult kui sisult. Ühelt poolt oleks võimalik Tartu 2024 avamise rahaga katta korraga mitme suuremat sorti suvefestivali kulud. Teisalt, tänavuse teise Euroopa kultuuripealinna, Norras asuva Bodø tiitliaasta avatseremoonia neelab pea kaks korda kopsakama summa, kui kulutati siin.

Eesti populaarseima ja kõige pikema ajalooga folgipeo, Viljandi pärimusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg nentis esmalt, et kaht väga erinevat ettevõtmist kõrvutada on raske ja ilmselt ka mõttetu – muusikafestivalidel on oma spetsiifika ja rahvusvahelist tähelepanu püüdvatel etendustel oma. Küll aga tõdes Kiviberg, et miljoni euroga saaks maha pidada kaks Viljandi Folki, ilma et peaks külastajatelt sentigi piletiraha küsima.