Aktsioon sai alguse sellest, et Eesti teatriliit koos oma alaliitudega arutas õpetajate streigi teemat ning otsustas teha õpetajate toetuseks aktsiooni. Üks eesmärke oli tõsta inimeste teadlikkust ja teha probleem reaalselt tajutavaks.

«Küsimus «Kuidas tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade?» peaks kammertoonina kõlama iga eestlase südames, mõtetes ja hinges. Seega peame endalt küsima – kuidas väärtustada õpetajaid? Õpetajaid, kelle ülesandeks on harida ja kasvatada eesti kultuuri kandjaid ja edendajaid,» on kirjas teatriliidu põhjenduses oma liikmetele, miks on vaja streiki toetada.