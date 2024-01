Siiri Laidla: tõotused ja lubadused

Hingetohtrid soovitavad jätta minevik sinnapaika ning mitte muretseda tundmatu tuleviku pärast. Olla ja elada tuleb olevikus. Jah, aga nii lihtsalt see ei käi. Minevikus toimunu saadab meid siiski endiselt. Seni, kuni inimese mälu töökorras. Oluline on sellega leppida, õppida, andestada. Sest kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Kes seda ütles? Kas papa Kreutzwald? Ei, ikka Juhan Liiv.