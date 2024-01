Kuigi värske Euroopa kultuuripealinna Tartu suur avapidu ehk Emajõe ääres korraldatud kontsertlavastus «Kõik on kokku üks!» kestis vaid ligi tunni, moodustas just see suurima rahalise tüki ehk 850 000 eurot Tartu 2024 avapidustuste kuludest.