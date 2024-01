Klaaslibedad tänavad tõid möödunud nädalavahetusel kaasa hulganisti kukkumisi

Enne EMOsse pöördumist tasub oma vigastuse tõsidust hinnata ning võimalusel end ka ise aidata. Kui vigastada saab näiteks jalg, tuleb see tõsta keha suhtes kõrgemale, hoida peal külma 10–15 minutit ning anda jalale rahu. Kui jalale toetuda ei saa, tuleks pöörduda traumakabinetti. Ka käevigastuste puhul tuleks teha esmalt külmaravi ning kui käel on turse või verevalum, siis minna traumapunkti.

Jalakäijatest parem seis oli aga autojuhtidel, sest möödunud nädalavahetusel Tartu- ja Jõgevamaal registreeritud 26 liiklusõnnetusest ainult üks oli seotud libedusega. «Võib märkida, et libedate teeoludega tõttu juhtub enim liiklusõnnetusi just teise-kolmanda libeduse puhul,» rääkis Tartu liiklussüütegude grupijuht Aare Sulg.

Politsei paneb autojuhtidele südamele, et neil tuleb jälgida teeolusid ning selle põhjal valida sobiv sõidukiirus. Olulised on ka korralikud rehvid. Eriti ettevaatlikud peavad olema kõrvalteedel sõitjad, sest neil teedel on hooldus tihti puudulik.