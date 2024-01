Tartu kunstimuuseumist sai sihtasutus.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on sihtasutuse loomine Tartu kunstimuuseumi tuleviku vaates väga oluline samm. «Kui varem on olnud erinevaid arvamusi, millises vormis kunstimuuseum peaks töötama, siis nüüd on selge, et Tartu ja Eesti riigi koostöös jätkab muuseum kindlalt oma tänuväärset tööd. Südalinna kultuurikeskus annab muuseumile ka uued ruumid, kus saab senist tööd hoopis uuele tasemele viia,» selgitas Klaas.