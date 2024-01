Kliinikumi apteek sai Euroopas ainulaadse 3D-tabletiprinteri

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi heade annetajate toel on TÜ kliinikumi apteegis nüüd Euroopas ainulaadne 3D-tabletiprinter, mis võimaldab valmistada väga täpseid ravimiannuseid patsiendile mugavas ravivormis.

«Kui lapsele sobivat ravimivormi või -annust ei ole, siis purustatakse apteekides näiteks täiskasvanutele mõeldud ravim ning kaalutakse vajalik annus paberkottidesse või segatakse suspensioonialusega. Haiglatöötajatele ja lapsevanematele on apteek teinud juhendid, kuidas pulbrit võib lahustada või suspensiooni täpselt mõõta. Prinditud tabletid on patsiendile mugavam ravimivorm kui näiteks pulbrid, sest neid on kergem võtta,» lisas Lass.