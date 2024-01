Terioloogiaselts kutsub kaardistama keldrites talvituvaid nahkhiiri

Vaatluste aeg on 1. veebruarist 5. märtsini. Oma leidudest saab teada anda loodusvaatluste nutirakenduse kaudu. Huvilistel on võimalus enne osaleda ka veebikohtumisel «Algaja nahkhiirevaatleja tarkuseminutid», kus tutvustatakse Eestis talvituvate nahkhiirte liike ning antakse juhiseid vaatluste tegemiseks.

Suurtesse koobastesse kogunevad talvel sajad või isegi tuhanded tiivulised imetajad, et pime ja külm aeg turvaliselt mööda saata. Vabatahtlikelt ootame infot just nende liigikaaslaste kohta, kes otsivad talvitumiseks mõne privaatsema koha, milleks võib osutuda ka tavaline kodukelder.

«Leides looma, püüa ise kiiresti määrata liik või tee temast foto, et saaksime hiljem aidata liiki kindlaks teha,» juhendas Bachmann ja kinnitas, et põgus keldris käik ning nahkhiirest foto tegemine välguga looma talveund ei häiri.

Keegi ei pea vaatluse esitamise järel kartma, et tema kelder looduskaitse alla võetakse ja sinna enam minna ei tohi. Nahkhiirtele sobivad hästi just keldrid, mis on inimeste kasutuses – nende eest kantakse hoolt ning need püsivad talvitumiseks sobivatena.