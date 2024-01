Spordimuuseumit külastavad nädalavahetusel nimekad parasportlased

Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi projektijuhi Sandra Kaldasauna sõnul on sport valdkond, mis ühendab erineva taustaga inimesi ning on suurepärane viis inimeste kokku toomiseks. «Üritusega on soov suurendada teadlikkust, kuidas kaasata erivajadustega inimesi ühiskonda ja seeläbi kasvatada sallivust,» märkis Kaldasaun.

Eesti paraolümpiakomitee liikumisharrastuse juht Kaia Kollo kirjeldas, et parasport hõlmab endas palju enamat, kui arusaama, et tegemist on vaid puudega inimeste sportlikku tegevusega. «Parasportlased on eeskujuks meile kõigile, kuidas vaatamata erinevustele on siiski võimalik tervislikku ja mitmekülgset elu elada ning spordis suurt edu saavutada.»