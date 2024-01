Startup Day ärifestivalil võidutsesid kohalikud iduettevõtted

«Otsustasime investeerida ettevõttesse, millel on silmapaistev tiim ja kelle idee läheb kõige enam kokku Estbani missiooniga toetada värskeid ja äsja alustanud iduettevõtteid,» selgitas sündikaadi juhtinvestor Jan Lätt. Ta lisas, et võitja ründab olulist turgu, kus on innovatsiooni, ja uusi tugevaid tegijaid on väga vaja.