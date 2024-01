Kultuuripealinna avatseremooniale eelnes Tartu Raekoja platsil soojenduspidu. Esimesel tunnil nägi see välja nagu ehtne eesti pidu, mis kuidagi ei saa vedama. Kui võtta arvesse, et kultuuripeo sündmusi jätkub poole ööni, võib vabalt juhtuda, et lõpuks ei saada peoga enam pidama.