Pärtel Piirimäe: peaministri otsus jonnida on selge märk poliitilise tundlikkuse puudumisest

Kaja Kallas teab, et tema suur eeskuju Margaret Thatcher tegi vahel väga ebapopulaarseid otsuseid. Paraku on see viinud grotesksele järeldusele, et otsuseid tuleb teha lihtsalt sellepärast, et need on ebapopulaarsed. Keegi võiks Kajale selgitada elementaarset loogikat, et kui mõned head otsused on ebapopulaarsed, ei saa sellest järeldada, et kõik ebapopulaarsed otsused on head. Mõned otsused ongi ebapopulaarsed just seetõttu, et nad on erakordselt totrad.