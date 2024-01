Peaproovi uudistajaid oli aia taga mitukümmend. Etendusele kaasaelajad kiitsid, et vaatepilt on võimas, aga etenduse kulg ise rahulik, eestipärane.

Vaatemängu taga on lavastaja Taavi Tõnisson. Ta kostis, et lavastuse idee sai alguse Tartu 2024 juhtmõttest «Ellujäämise kunstid» ehk nendest osksutest, väärtustest ja teadmistest, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Kontsertlavastuses on need Tõnissoni sõnul eelkõige seotud inimeste omavaheliste suhetega.