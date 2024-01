TMB Elemendi tegevdirektori ametis jätkab Jaanus Mumm (vasakul). Sel nädalal on tehases kohal uue omaniku INHUSi tegevjuht Audrius Tulaba.

Tartus Betooni tänaval tegutsev betoonelementide tootja TMB Element andis teada, et ettevõtte omanikud müüsid selle Leedu ehitushiiule, INHUSi grupile. TMB Element juhtkond näeb, et Tartu tehasel on müügist pigem võita kui kaotada.