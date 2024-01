Juhtkiri ⟩ Otsigem elamusi ja tehkem Tartu suuremaks

Kultuuriaasta ettevalmistamiseks on juba kulunud hulk eurosid, mis usutavasti kunagi ka kokku loetakse, ja kindlasti püütakse kokku lugeda sedagi, kui palju me välja antu pealt tagasi teenisime. Vaatenurki võib olla mitmesuguseid, aga üksnes kõige paadunumad pessimistid võivad arvata, et selles algatuses pole tõukejõudu majanduse elavdamiseks.

Tartu on olukorras, kus ta peab pidevalt endaga tööd tegema, sest meile ei jagu loomuldasa raha ja turiste sama palju kui Tallinnasse või mõnesse teise Ida- ja Põhja-Euroopa keskusse. Selleks et pildil püsida, pole teist teed, kui end nii lähemal kui kaugemal meelde tuletada. Me ise teame hästi, et kuulume Euroopasse ja oleme euroopalikud, aga mujal pole see teadmine nii elementaarne. Tuntust tuleb sihilikult püüda iga päev, iga aasta. Halvim, mida teha, on mitte midagi teha.